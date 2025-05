provas

Edital do Enem 2025 é publicado; veja datas e regras da prova

O período de inscrições será de 26 de maio a 6 de junho



Wladmir Pinheiro

Agência Brasil

Publicado em 24 de maio de 2025 às 08:07

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta sexta-feira (23) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O período de inscrições será de 26 de maio a 6 de junho. >

Os interessados deverão se inscrever no site do Inep, em Página do Participante.>

Os candidatos que tiverem mais de 18 anos, que ainda não concluíram a educação básica, poderão voltar a obter o certificado de conclusão no ensino médio. Para isso, será preciso fazer pelo menos 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento das provas e obter nota acima de 500 pontos na redação.>

Prova do Enem>

Enem 2025 será nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil.>

Quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa>

Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.>

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de redação e as objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.>

No segundo dia do Exame, serão aplicadas as provas de matemática, Química, Física e Biologia. Nesta data, a aplicação terá 5 horas de duração.>

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O início será às 13h30.>

No primeiro dia, as provas irão terminar às 19h. No segundo dia, o término é às 18h30. >

Taxa de inscrição>

A taxa de inscrição do Enem é no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo para fazer o pagamento vai até 11 de junho. Não haverá prorrogação do prazo para pagamento da taxa.>