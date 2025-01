CLT

Entenda o que diz a lei sobre direitos do trabalhador em caso de férias vencidas

Férias devem ser tiradas dentro de prazo de 12 meses

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:51

Férias Crédito: Guitar_Tawatchai

Os trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) aguardam com ansiedade a chegada das suas férias, que são um direito. Esse benefício oferece 30 dias corridos de descanso após completar um ano de trabalho. Contudo, em alguns casos, o empregador pode não conceder as férias dentro do período estipulado de 12 meses seguintes à aquisição do direito, resultando nas chamadas férias vencidas. Como agir nestes casos? >

O advogado especializado em Direito do Trabalho, Arthur Pedreira Franco, esclarece que, embora o processo de concessão de férias envolva negociações entre empregador e empregado, o prazo legal não deve ser ultrapassado. Caso isso aconteça, o empregador estará descumprindo a legislação trabalhista e será obrigado a pagar as férias vencidas em dobro, conforme determina o artigo 137 da CLT. Além das implicações financeiras, essa situação também pode afetar a saúde e o bem-estar do trabalhador, o que pode levar a uma ação trabalhista.>

Franco destaca ainda que não é permitido "vender" as férias vencidas, ou seja, trocar o período de descanso por compensação financeira. A venda de férias só é válida dentro do período definido por lei. >