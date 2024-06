Erika Hilton aciona MPF contra Nikolas Ferreira e pede indenização de R$ 5 milhões por transfobia

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com uma ação no Ministério Público Federal (MPF) contra o também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), acusando-o de transfobia. Além disso, Hilton protocolou uma representação cível solicitando uma indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.

O incidente que motivou a denúncia aconteceu na semana passada, durante uma sessão com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Durante a audiência, Erika teve uma discussão com a deputada Júlia Zanatta (PL-SC). Nikolas, que estava sentado próximo à psolista, defendeu Zanatta com uma frase que foi considerada transfóbica: “Pelo menos ela é ela”.