MORTE

Escritor ex-satanista é encontrado morto aos 57 anos em São Paulo

Ele se converteu em 1996; autor tinha perdido primeira esposa e filho adolescente

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 18:10

Daniel Mastral Crédito: Reprodução

O escritor Daniel Mastral foi encontrado morto em Barueri, São Paulo, nesta quinta-feira (5). A suspeita é que o autor de 57 anos tenha cometido suicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública de SP.

Mastral ficou famoso no passado por ser membro de um culto satanista e relatar suas experiências em livro. O amigo Vicky Vanilla lamentou a morte.

"Não quero crer nisso... Você foi um verdadeiro guardião, meu amigo e irmão Daniel Mastral. Adonai nos reconciliou há alguns meses e eu pude te ver pela última vez há menos de uma semana", escreveu ele no Instagram. "Fizemos planos, você cheio de vida, de sonhos. O amor que você me tocou quando me abraçou. Eu vou espalhar a tua luz e o teu legado até o fim. Te amo para sempre, Lehitraot".

Daniel escreveu seus livros depois de se converter ao cristianismo, em 1996, e contou como foi ser líder de um culto satânico. Suas obras incluem O Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e Voz que Clama no Deserto. Segundo seus relatos, a conversão aconteceu quando foi desafiado a participar de um sacrifício humano.

Perdas

Por 22 anos, Daniel foi casado com a médica Isabela Mastral, que coescreveu livros com ele. Ela faleceu aos 52 anos, em 2021, de infarto agudo. Dois anos antes, o filho do casal, Mikhael, tirou a própria vida aos 15 anos, depois de anos enfrentando uma depressão.

Daniel estava usando seu canal no YouTube para tratar bastante do tema, dando dicas de livros e tratamentos que ele e a esposa tentaram para ajudar o filho, já que Mikhael já havia tentado o suicídio sem sucesso antes.

"A ordem natural da vida se alterou! Nenhum pai ou mãe gostaria de passar por isso, nunca! Não há palavras para mensurar a dor de todos neste momento. Fizemos tudo que podíamos. Mas, nosso Mikhael foi morar na Jerusalém Celestial, na Morada Eterna, onde não há mais dor e nem sofrimentos. E um dia estaremos juntos! Te amaremos para sempre 15/02/2003 – 22/12/2018”, escreveu ele na ocasião.

Em maio de 2022, Daniel se casou novamente, com a terapeuta holística Dai Uechi. Em março do ano passado, ele anunciou que a mulher estava grávida de um filho.