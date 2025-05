SÃO PAULO

Estudante bolsista é internada após ataques racistas em escola privada

O Mackenzie afirmou que o caso é investigado

Uma adolescente de 15 anos, estudante bolsista do 9º ano no Colégio Presbiteriano Mackenzie, no centro de São Paulo, está internada em um hospital público após ser vítima de ataques racistas e homofóbicos por colegas da mesma instituição.>

A jovem foi encontrada na terça-feira passada (29/4) desacordada no banheiro do colégio com um fio amarrado no pescoço e um saco plástico na cabeça, em um ato contra a própria vida. Após ser socorrida, a menina foi levada à Santa Casa de São Paulo, onde permanece internada.>