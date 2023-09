Estudante de 19 anos morre após engasgar com lanche no Mato Grosso

Uma estudante de 19 anos morreu ao se engasgar com um lanche na segunda-feira (18), em Alta Floresta, no Mato Grosso. Jennifer da Silva Moreira acabou sofrendo uma parada cardíaca.



A jovem estudava direito na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que lamentou a morte e decretou luto de três dias. As aulas no campus Alta Floresta foram suspensas por conta da morte da aluna.



Jennifer deu entrada no Hospital Regional de Alta Floresta após o engasgo na noite de domingo, mas não resistiu, sofrendo uma parada cardíaca.