BRASIL

Estudante é roubado em estação do metrô e assaltante exige Pix de R$ 500

A Polícia Civil de São Paulo investiga um assalto dentro da estação Paraíso (Linha 1-Azul), do Metrô, na zona sul da capital, no dia 25 de maio. A vítima foi um estudante de 17 anos abordado pelo suspeito dentro do terminal metroviário e, por não portar dinheiro em espécie, foi obrigado a fazer um Pix ao assaltante no valor de R$ 500.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) disse em nota que as equipes da unidade realizam diligências para identificar o criminoso e a pessoa que foi a destinatária do dinheiro transferido. "As apurações foram encaminhadas à Delegacia do Metropolitano (Delpom)", informou a pasta.