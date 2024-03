SUSTO

Estudante vai beijar cachorro na boca, é mordida e perde parte do lábio

Eryka disse que estava no quarto brincando com o cachorro, Bolinha, que não tem raça definida. Em determinado momento, ela tentou beijar o cachorro na boca, quando então ele avançou e mordeu a jovem. Atingida no lábio superior, ela empurrou o cachorro no susto e foi mordida no braço,