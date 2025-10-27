Acesse sua conta
Ex-ator da Globo e influenciador são baleados em tentativa de assalto

Os dois foram socorridos para uma unidade de saúde; polícia investiga autoria dos disparos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:47

Vittor Fernandes e Gabriel Fuentes são baleados em tentativa de assalto
Vittor Fernandes e Gabriel Fuentes são baleados em tentativa de assalto Crédito: Reprodução

Os atores e influenciadores Vittor Fernando, 30 anos, e Gabriel Fuentes, 31, foram vítimas de uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (24), enquanto retornavam do Rio de Janeiro. O caso ocorreu em Itatiaia (RJ), na Rua das Laranjeiras, no bairro Penedo, e terminou com os dois atingidos por disparos de arma de fogo. O caso só foi divulgado nesta segunda-feira (27). Em nota publicada nas redes sociais nesta segunda (27), a assessoria de Vittor Fernando informou que ambos receberam atendimento médico imediato e estão fora de perigo.

Um dos influenciadores foi atingido de raspão, enquanto o outro teve um ferimento na perna. Mesmo com o automóvel danificado, os dois conseguiram dirigir até um posto na Via Dutra, onde pediram socorro a populares. Policiais rodoviários federais e militares foram acionados e levaram as vítimas ao Pronto-Socorro Municipal.

Segundo informações da Polícia Civil, a tentativa de assalto ocorreu quando as vítimas pararam em um posto de combustível para lanchar e um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o carro em que estavam. Após fugir, o criminoso ainda voltou ao local e disparou novamente contra o veículo. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que fará uma perícia para apurar as circunstâncias do ataque e investiga a autoria dos disparos.

“Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito nesse momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão”, informa a nota compartilhada nas redes sociais das duas vítimas.

Ator e tiktoker, Vittor é considerado um dos brasileiros mais seguidos na plataforma, com 11 milhões de seguidores, enquanto Gabriel foi um dos galãs da temporada de 2018 de “Malhação: Vidas Brasileiras”, onde viveu o personagem Eric. Vittor e Fuentes estão em um relacionamento desde o começo de 2025, quando foram vistos juntos pela primeira vez. Desde então, eles já foram flagrados algumas vezes em eventos, desfiles e tapetes vermelhos.

