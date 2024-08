INVESTIGAÇÃO

Ex-candidata a vereadora pelo PT em SP está entre presos em ação na cracolândia

Entre as cinco pessoas presas em uma operação na Cracolândia, em São Paulo, na terça-feira (6), está Janaina da Conceição Cerqueira Xavier, líder comunitária que já foi candidata a vereadora pelo PT.

Segundo o Uol, a investigação aponta que Janaína seria uma "líder importante para o funcionamento do tráfico na região". Ela seria parceira de Léo do Moinho, apontado como integrante do PCC e condenado por homicídio e tráfico. Ele também está entre os presos na operação.