VIRALIZOU

Ex-moradora de rua, que viralizou dançando Madonna em vídeo, larga as drogas e volta a estudar

Fortalezense que viralizou em vídeo dançando uma música de Madonna, em 2020, volta a estudar. Sóbria há quatro anos, ela comemora novo emprego e espera conhecer a cantora em show de Copacabana, que ainda não foi confirmado.Maria Solange Amorim, 54, virou meme ao dançar a música “Holiday” da rainha do Pop em um bar de Manaus (AM).

Na época, ela havia acabado de perder o filho de 24 anos e pediu que tocassem a música no local para que pudesse cantar e dançar para ele.

O vídeo chegou até Madonna, que republicou o vídeo e pediu que brasileiros se mobilizassem para ajudar a cearense."Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás de outra? O apocalipse parece estar perto? Eu acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar", escreveu a artista na legenda.

Mula do tráfico

Caçula de quatro irmãos, Maria ficou sem contato com a família por 30 anos. O vício em crack a levou até Manaus como “mula” (pessoas que usam o corpo para transportar entorpecentes de modo consciente ou não).

Após ir e vir quatro vezes para a capital amazonense, ela decidiu ficar no norte do País com o filho, Pedro Paulo. Ele foi assassinado na cidade aos 24 anos.