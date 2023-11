Fã de Taylor Swift não sabia de gravidez e entra trabalho de parto durante show no RJ

Uma fã de Taylor Swift entrou em trabalho de parto após entrar no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, para a apresentação na cantora no último domingo (24). Segundo o g1, Maria Eduarda Mendes de Araújo Lopes, de 24 anos, não sabia que estava grávida.



Em entrevista ao portal, a jovem contou que as dores do parto começaram ainda pela manhã, mas foram confundidas com uma cólica.



"Era uma dor que ia e voltava, só que não passava na minha cabeça ser contração de gravidez. Eu fiquei das 10h até a abertura do portão esperando e torcendo para que passasse a dor logo, já perto do show", disse.