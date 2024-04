GUERRA EM ISRAEL

FAB diz estar de prontidão para resgatar brasileiros no Oriente Médio

Operação Voltando em Paz já fez 13 voos que trouxeram cerca de 1,5 mil pessoas ao Brasil, no atual conflito

A Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou estar de prontidão para resgatar brasileiros que vivem em áreas de conflito no Oriente Médio. O órgão emitiu uma nota no início da tarde deste domingo (14), horas depois de o Irã atacar Israel com drones e mísseis.