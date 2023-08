Faustão está estável e respirando com ajuda de ventilação mecânica, diz boletim

Crédito: Reprodução

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob sedação e está respirando com ajuda de ventilação mecânica, segundo boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 28.



Ele passou por uma cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Faustão, que tem 73 anos, está internado desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.

De acordo com o hospital, o estado clínico dele é estável e "as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas".

Faustão passou por transplante de coração no domingo

Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia de Faustão ocorreu no início da tarde do último domingo, 27, e durou 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo a organização. Faustão segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.

O hospital afirmou que foi acionado na madrugada de domingo pela Central de Transplante do Estado de São Paulo de que havia um órgão disponível. A partir daí, começou uma série de testes para saber se o coração era compatível com o apresentador. Com a confirmação, a cirurgia pôde ser realizada.

A notícia de que o apresentador precisaria do transplante foi divulgada em 20 de agosto. Na ocasião, o hospital divulgou que o nome de Faustão já havia sido incluído na lista única de espera da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.