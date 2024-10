FISCALIZAÇÃO

Fazenda de Leonardo: trabalhadores resgatados viviam em local com morcegos, camas improvisadas e sujeira

Relatório do MTE aponta condições precárias para trabalhadores

O alojamento dos trabalhadores resgatados em condições de trabalho semelhantes à escravidão da fazenda do cantor Leonardo tinha estrutura precária. Segundo o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o local não tinha banheiro, camas improvisadas, infestação de morcegos e fezes.