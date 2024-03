VEJA CARDÁPIO

Feito pela chef Morena Leite, almoço de Macron com Lula teve acarajé e moqueca

Presidente francês esteve no Brasil

A chef Morena Leite, que, apesar de nascida em São Paulo, veio ainda bebê para Trancoso, na Bahia, assinou opções do almoço oferecido pelo governo brasileiro ao presidente da França, Emmanuel Macron, na última quinta-feira (28), na sede do Itamaraty.

O menu contou com miniacarajé, coxinha, crispy de picanha, moqueca, galinhada e pirão. Ela é dona do Restaurante Capim Santo, com unidade em Trancoso. Além de Morena, também assinaram o cardápio Dante e Kafe Bassi, que comandam o restaurante Manga, em Salvador.