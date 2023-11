Filha de policial é presa após ser pega com escuta em concurso para investigador de polícia em SP

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil de São Paulo neste domingo, 26, por utilizar uma escuta em um concurso público para investigador de polícia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) disse, em nota, que o caso vem sendo investigado como tentativa de fraude e possível organização criminosa. Ela foi identificada como Nadine Novello Conde Carlos, de 31 anos, e deverá pagar R$ 6,6 mil de fiança para usufruir do benefício. Nadine é filha de um policial, segundo o g1.

A mulher foi detida no próprio local de prova, na Barra Funda, zona oeste da capital, após os fiscais do concurso suspeitarem do seu comportamento e encontrarem o equipamento.