Filho de estudante universitária é encontrado morto dentro de lagoa

O corpo de Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros dentro de uma lagoa no Bairro Itaperi, em Fortaleza (CE), nesta quarta-feira (6).



O menino estava com a mãe, Lidiane Kobayashi, na Universidade Estadual do Ceará (Uece), quando desapareceu.



Desde o seu desaparecimento, equipes da Uece, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil realizavam buscas no campus Itaperi.