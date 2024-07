'P... E OPORTUNISTA'

Filho de Lula xingou Janja em mensagem vazada, diz site

Print de diálogo estaria em arquivos de caso de violência doméstica contra o filho do presidente, que foi concluído sem indiciamento

O empresário Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), teria xingado a primeira-dama Rosângela, a Janja, que é sua madrasta, em uma conversa no WhatsApp com a então esposa, Natália Schincariol. Prints da conversa foram divulgados pelo portal Metrópoles.