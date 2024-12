BENEFÍCIO

Fim do prazo: abono salarial PIS-Pasep 2024 pode ser sacado até esta sexta (27)

Valor está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para sacar o abono salarial PIS-Pasep 2024, que é referente ao ano-base 2022. Até o último dia 18, de acordo com o Ministério do Trabalho, 239 mil trabalhadores ainda não tinham sacado o abono salarial, o que representa um valor de R$ 218,9 milhões.

Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores tiveram direito ao abono este ano, de acordo com o ministério, sendo 21,9 milhões deles da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público.

O benefício está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil. A última parte do pagameNto deste ano foi liberada pelo governo federal no mês de agosto para os nascidos em novembro e dezembro. Também é possível consultar o banco, data e o valor a receber através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.