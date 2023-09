Fisiculturista de 25 anos morre um mês após descobrir câncer de mediastino

Um fisiculturista catarinense morreu aos 25 anos, depois de cerca de um mês tratando um câncer de mediastino. João Vitor Neves Machado de Queiroz descobriu o tumor em 15 de agosto e morreu na terça-feira (19). O corpo de João Vitor foi sepultado na quarta, no Cemitério Municipal São Luís, em Criciúma. Ele era profissional de fisiculturismo havia seis anos e conquistou campeonatos em Balneário Camboriú e Novo Hamburgo, com a próxima competição prevista para 2024.

O treinador Dudo Vassoler usou as redes sociais para lembrar qualidades do amigo. "Me sinto privilegiado de poder ter compartilhado contigo momentos incríveis. Você é um menino de ouro, coração gigante e de uma pureza e bondade sem tamanho", escreveu.