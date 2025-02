CALOR DEMAIS

Foliões invadem piscinas do Museu do Amanhã, no Rio, para fugir do calor durante bloco

Sensação térmica passa dos 40º C na capital carioca

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 19:07

Foliões se refrescam em piscina no Museu do Amanhã Crédito: Reprodução

O forte calor deste que atinge o Rio de Janeiro neste sábado (15) impactou foliões e turistas que participam dos blocos de pré-carnaval carioca. Com sensação térmica acima dos 40ºC, a alta temperatura tornou o desafio de acompanhar os cortejos ainda maior. >

Para amenizar o calor, foliões que estavam próximos ao Museu do Amanhã, na Região Portuária, utilizaram os espelhos d’água externos do prédio para se refrescar. Enquanto cantavam e dançavam, entraram nas piscinas rasas decorativas. Um dos participantes registrou o momento e a cena rapidamente se espalhou nas redes sociais.>