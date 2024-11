SEGURANÇA REFORÇADA

Forças Armadas atuarão na segurança do G20 no Rio de Janeiro

Exército deve empregar cerca de 7.500 homens e mulheres

O Comando Militar do Leste informou que a operação para a Cúpula dos Líderes do G20 - nos dias 18 e 19 de novembro - envolverá meios da Marinha do Brasil, do Exército e da Força Aérea, em cooperação com o governo do estado, a prefeitura, agências diversas e órgãos de segurança pública.