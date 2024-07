PALEONTOLOGIA

Fóssil de dinossauro é achado parcialmente exposto após enchentes no RS

Um fóssil de dinossauro foi encontrado parcialmente exposto em um sítio fossílifero em São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul, por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O fóssil foi localizado depois das fortes chuvas e enchentes que atingiram a região e tem cerca de 233 milhões, já sendo considerado um dos mais antigos encontrados em todo mundo.

As escavações duraram quatro dias no final de maio. O fóssil está quase completo, tendo 2,5 metros de comprimento. As informações são do G1.