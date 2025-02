MATO GROSSO DO SUL

Fotógrafa que morreu atropelada começou a correr após perder filha de 5 anos

Motorista dirigia embriagado quando atingiu duas corredoras que treinavam para maratona

Danielle Oliveira, 41, morreu atropelada no sábado (15) enquanto treinava para sua primeira maratona em Campo Grande (MS). A fotógrafa havia começado a correr em 2018, dois anos após a morte de sua filha Geovanna, que faleceu aos 5 anos após ser diagnosticada com câncer renal. "Ela dizia que a primeira vez em que correu a sensação foi de êxtase, de se sentir acolhida. Era terapêutico para ela", conta a amiga Lesly Lidiane Ledesma, ao Uol. >

Danielle se preparava para a maratona de Porto Alegre, prevista para junho, e treinava três vezes por semana. Lesly explicou que ela acordava cedo, treinava, trabalhava e cuidava das filhas, uma de 5 anos e outra de 18. No dia da tragédia, Danielle estava acompanhada de outros corredores quando foi atropelada por João Vitor Vilela, estudante de medicina que estava embriagado e dirigia de forma irregular. Vilela atropelou Danielle e uma outra corredora, que sofreu lesões no braço. >

Testemunhas relataram que João Vitor estava fazendo manobras de "zigue-zague" na pista e visivelmente embriagado. Latas de cerveja foram encontradas em seu carro, e ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. O estudante foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia. Mesmo com a defesa tentando reverter para prisão domiciliar, o juiz seguiu o parecer do Ministério Público. >