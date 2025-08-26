Acesse sua conta
Fraudes no INSS não começaram com Bolsonaro, diz relator da CPMI

Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, afirma que fraudes tiveram início na década de 1990 e que a investigação se dará a partir de 2015

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:54

Alfredo Gaspar (União-AL)
Alfredo Gaspar (União-AL) Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES

Relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) diz não concordar com as alegações de que as fraudes em pensões e aposentadorias tenham começado no governo de Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, as investigações terão como marco inicial o ano de 2015, durante o governo Dilma Rousseff.

“Eu discordo quando se fala que [as fraudes] começaram no governo Bolsonaro. Essas fraudes tiveram início quando foram firmados os acordos de cooperação técnica sem mecanismos de integridade para os descontos previdenciários”, afirmou o deputado.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

