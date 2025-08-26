INVESTIGAÇÃO

Fraudes no INSS não começaram com Bolsonaro, diz relator da CPMI

Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, afirma que fraudes tiveram início na década de 1990 e que a investigação se dará a partir de 2015

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:54

Alfredo Gaspar (União-AL) Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES

Relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) diz não concordar com as alegações de que as fraudes em pensões e aposentadorias tenham começado no governo de Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, as investigações terão como marco inicial o ano de 2015, durante o governo Dilma Rousseff.