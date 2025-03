VEJA PREVISÃO

Frio mais forte chega ao Brasil nas próximas semanas

Outono começou com temperaturas acima da média, mas queda vem pela fronte

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 10:05

Frio Crédito: Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil

O outono brasileiro, que começou com temperaturas acima da média histórica, deve receber duas ondas de frio nos próximos meses. De acordo com a MetSul Meteorologia, massas de ar polar devem chegar por volta dos dias 12 de abril e 4 de maio, afetando principalmente as regiões Centro-Sul do país. >

Apesar da expectativa de queda nos termômetros, o período ainda deve registrar dias mais quentes do que o normal para a estação. O fim do verão foi marcado por calor intenso, que só recentemente começou a dar trégua – especialmente no Sul, onde o ar seco já trouxe madrugadas mais frias. Em Porto Alegre, a temperatura mínima chegou a 16,4°C no dia 14 de março, enquanto em Bagé (RS) os termômetros marcaram 8°C no dia 10. No Paraná, General Carneiro registrou 8,7°C no dia 22.>

Segundo os meteorologistas, essas quedas pontuais de temperatura ainda não estão associadas a massas de ar polar, mas sim ao efeito do ar seco. As próximas semanas devem trazer oscilações térmicas, com períodos de frio mais intenso, porém passageiros, seguidos de rápida elevação nas temperaturas.>

Ainda não é possível prever se as ondas de frio trarão temperaturas negativas, já que esse tipo de projeção exige análise em curto prazo. No entanto, os modelos indicam que o padrão predominante será de clima ameno, intercalado com breves episódios de frio mais acentuado.>