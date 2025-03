GOSTINHO DE BRASIL

Fruta brasileira aparece em ranking das 100 melhores do mundo; confira

Veja o top 5 da lista

Carol Neves

Publicado em 18 de março de 2025 às 09:49

Frutas Crédito: Divulgação

Uma única fruta brasileira aparece no ranking das 100 melhores do mundo, divulgado pelo TasteAtlas nesta segunda-feira (17). O portal, considerado uma enciclopédia gastronômica dos Estados Unidos, colocou a jabuticaba na décima posição, com uma avaliação de 4,5 estrelas (de 5). A fruta, conhecida por sua casca roxa escura e polpa doce, já havia alcançado o segundo lugar no ranking em 2023, consolidando-se como uma favorita entre os usuários do site. >

Além do sabor marcante, a jabuticaba se destaca por seus benefícios à saúde. Enquanto a polpa é apreciada por seu sabor doce, a casca é a verdadeira fonte de nutrientes. Rica em antioxidantes, a fruta também contém vitaminas C e do complexo B, além de minerais como ferro, magnésio e potássio. >

A jabuticaba é também uma excelente fonte de pectina, uma fibra que auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal. Além disso, a fruta reforça o sistema imunológico, reduz o risco de diabetes tipo 2 e ajuda a controlar o colesterol, graças à sua alta capacidade antioxidante. >

Jabuticaba Crédito: Shutterstock

As cinco melhores frutas do ranking>

O TasteAtlas destacou as seguintes frutas como as melhores do mundo em 2024: >

1. Rodakina Naoussas (Grécia) - 4,7 estrelas>

Originária da China, mas cultivada na ilha de Paros, na Grécia, a rodakina naoussas é um tipo de pêssego conhecido por seu sabor doce e aroma intenso. O clima e o solo da região contribuem para sua qualidade excepcional. >

2. Truskawka Kaszubska (Polônia) - 4,7 estrelas>

Este morango polonês, cultivado em regiões como Kartuski e Kościerski, é famoso por seu alto teor de açúcar e sabor equilibrado. É amplamente utilizado em doces e sobremesas. >

3. Mandarini Chiou (Grécia) - 4,7 estrelas>

Cultivada na ilha de Quios, esta tangerina grega é uma das mais aromáticas do mundo. Seu perfume marcante rendeu à ilha o apelido de "Myrovolos" (ilha perfumada). >

4. Portokalia Maleme Chanion Kritis (Grécia) - 4,7 estrelas>

Estas laranjas, cultivadas na cidade de Chania, em Creta, são conhecidas por seu tamanho grande, formato alongado e sabor equilibrado. São fáceis de transportar e muito apreciadas na culinária local. >

5. Cítricos Valencianos (Espanha) - 4,7 estrelas>