ESPÍRITO SANTO

Funcionária de clínica de estética é investigada por roubo milionário

Segundo a Polícia Civil, a mulher superfaturou faturas e pegou os valores para si

A Polícia Civil do Espírito Santo apura uma fraude milionária supostamente orquestrada pela funcionária de uma clínica de cirurgias plásticas localizada em Cachoeiro do Itapemirim (ES). As investigações apontam que a mulher teria causado um prejuízo de R$ 1,1 milhão.>