Tragédia no metrô: veja o que se sabe sobre morte de passageiro preso entre as portas

Vítima ficou prensada e foi arrastada pelo trem

Quem era a vítima?

Como aconteceu o acidente?

O acidente aconteceu por volta das 8h, quando as plataformas estavam lotadas. A concessionária disse que "mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, o homem tentou entrar no vagão". Ele ficou prensado e foi arrastado pelo trem. Os passageiros gritaram pedindo para o transporte parar. >

O que diz a concessionária?

"É com profundo pesar que a ViaMobilidade confirma a morte de um passageiro após um acidente ocorrido por volta das 8h de hoje na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás. Mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no vão entre as portas do trem e da plataforma. Neste momento, a concessionária busca confirmar a identidade da vítima para prestar suporte à família e já registrou Boletim de Ocorrência.">