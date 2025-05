ACIDENTE DE TRABALHO

Homem morre após cair em buraco de seis metros de profundidade em garimpo no interior do estado

O cabo de aço que prendia Raimundo Santos de Matos se rompeu ocasionando a queda

Um homem de 44 anos morreu após cair em um buraco de aproximadamente seis metros de profundidade, a zona rural de Cansanção, que fica no oeste do estado. O caso aconteceu na última sexta-feira (2). >

De acordo com a Polícia Civil (PC), Raimundo Santos de Matos estava trabalhando em um garimpo no momento do acidente. Ele estava preso a um cabo de aço que se rompeu, ocasionando a queda. Segundo informações iniciais, o garimpo em que Raimundo trabalhava era ilegal. A PC não confirmou a informação. >