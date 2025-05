TRÁFICO DE DROGAS

Mulheres são presas com oito quilos de maconha escondidos no airbag do carro

Trio foi encontrado no Km 532 da BR 324, em Feira de Santana, após PRF parar veículo por causa de lanterna apagada

Monique Lobo

Publicado em 4 de maio de 2025 às 14:38

Tabletes de maconha foram encontrados escondidos no compartimento do airbag Crédito: Divulgação/PRF

Três mulheres foram presas, na tarde de sábado (3), no Km 532 da BR 324, em Feira de Santana, após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram oito quilos de maconha escondidos no compartimento do airbarg do veículo em que elas viajavam. >

De acordo com informações da PRF, as mulheres foram paradas porque a lanterna traseira do carro, um modelo Fox, estava apagada. Durante a fiscalização, os policiais notaram que o compartimento do airbag estava violado. Ao investigar, perceberam que ele não funcionava e servia apenas de disfarce. Quando desmontaram, encontraram diversos tabletes de maconha, que totalizaram oito quilos da droga.>

As mulheres, com idades entre 25 e 44 anos, informaram que saíram de Brasília, no Distrito Federal, e que iam para João Pessoa, na Paraíba. Elas foram presas em flagrante e encaminhadas para a Central de Flagrantes de Feira de Santana.>