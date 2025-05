VIOLÊNCIA

Sargento da FAB é assassinado com oito facadas por colega militar

Documentos revelam que, em 2019, o autor foi considerado permanentemente incapaz para o serviço militar e para qualquer atividade

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato do sargento da Aeronáutica Alexandre da Costa Piedade (foto em destaque), de 53 anos, ocorrido na última sexta-feira (2/5), na Ilha do Governador, Zona Norte da capital. O principal suspeito é Lucas do Nascimento Freire de Barros, de 30 anos, também militar da Força Aérea Brasileira, reformado desde 2019 por alienação mental.>

De acordo com testemunhas, Alexandre havia acabado de sair do trabalho e parou para tomar um café quando foi atacado com uma faca. O agressor desferiu diversos golpes no rosto, pescoço e costas da vítima, que morreu no local.>