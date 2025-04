CRIME

Policial militar é preso por execução de três homens dentro de carro em Pirajá

Suspeito teria matado as vítimas após um desentendimento

Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2025 às 10:31

Vítimas foram executadas Crédito: Reprodução

Um policial militar, que não foi identificado, foi preso nesta terça-feira (29) pela execução de Leonardo de Aquino, de 35 anos, Eric Antônio Carvalho de Araújo, de 31, e Erick Santana de Jesus, de 30, no bairro de Pirajá, no mês de fevereiro. Os três estavam em um carro quando dois homens chegaram em uma motocicleta e dispararam contra as vítimas. O PM, de acordo com as investigações, estaria conduzindo a moto. >

A ação criminosa ainda baleou um quarto homem que, apesar dos ferimentos, conseguiu resistir após se esconder dentro do carro. O mandado de prisão expedido contra o PM foi cumprido por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS de Salvador. Na residência do suspeito, foram apreendidas armas de fogo, munições, uma motocicleta e outros objetos relacionados ao crime. >

O homem que sobreviveu ao ataque foi fundamental na elucidação do crime porque relatou em depoimento a dinâmica da ação criminosa. Segundo as investigações, os homicídios foram motivados por um desentendimento prévio entre o autor e as vítimas. A moto usada pelo PM tinha placa adulterada. >