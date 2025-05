DESESPERO

Passageiro morre após ficar preso entre metrô e porta da plataforma

Acidente aconteceu na estação Campo Limpo da linha 5-lilás, na zona sul de São Paulo

De acordo com relatos feitos em redes sociais, passageiros começaram a gritar após o acidente e houve correria na estação. A empresa informou que está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do acidente. Pela manhã, a circulação dos trens apresentou lentidão. >