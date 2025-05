FORTES CHUVAS

Avião arremete após tentativa de pouso em Salvador e assusta passageiros: 'Maior tensão'

Cidade enfrenta tempo chuvoso desde o fim de semana

Quando a chuva vai parar?

De acordo com Sosthenes Macedo, diretor geral da Defesa Civil de Salvador, a chuva deverá dar uma trégua na quinta-feira (8) e na sexta-feira (9). Entre sábado (10) e domingo (11), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 30°C (máxima). >