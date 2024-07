FORTALEZA

Fundador da Mastruz com Leite é investigado após tocar em mulher dentro de elevador

Emanoel Gurgel, 71 anos, fundador da banda cearense Mastruz com Leite, está sendo investigado por importunação sexual. O ex-empresário aparece em um vídeo supostamente cometendo o crime contra uma mulher dentro de um elevador em Fortaleza, no dia 19 de junho.

"Emanoel Gurgel reafirma seu compromisso com o respeito e a dignidade de todas as pessoas, e está cooperando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos. Ele afirma que é inocente e que a verdade prevalecerá. E agradece o apoio de todos durante este momento", completa defesa em nota.