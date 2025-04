STF

Gilmar Mendes paralisa todos os processos sobre "pejotização" no país

Ministro diz que todas ações vão esperar julgamento definitivo sobre contratação de autônomos como PJ

Entre os pontos que serão analisados no julgamento estão a validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e quem deve provar a existência de pejotização - se o trabalhador ou o contratante. Mendes destacou que o STF tem sido sobrecarregado com ações que questionam decisões sobre essas relações, transformando a Corte em "casa revisora da Justiça do Trabalho". >