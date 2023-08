Gilmar muda voto e defende descriminalização apenas do porte de maconha

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, mudou seu voto nesta quarta (24) e defendeu a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal apenas para a maconha.



O processo começou a ser julgado em 2015, quando Gilmar, relator, votou a favor da descriminalização do porte para todas as drogas. Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin restringiram seus votos à maconha.



No último dia 2, Alexandre de Moraes votou a favor da descriminalização apenas do porte de maconha, na retomada do juglamento após oito anos.