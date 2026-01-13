Acesse sua conta
Governo abre mais de 3,4 mil vagas de bolsas para programas de residência em saúde

Financiamento contempla 110 especialidades

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:29

Exame da SBMFC fortalece profissionais do primeiro nível de atenção do SUS; preparatórios como o MedExperts já aprovaram mais de mil médicos
Governo do Brasil amplia em 92% número de bolsas para formação de especialistas na área da saúde Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Governo do Brasil vai financiar 3.483 novas bolsas para programas de residência em saúde em 2026. O número representa um aumento de 92% em relação a 2025, quando foram concedidos 1.813 auxílios. Com isso, o Ministério da Saúde se consolida como o principal financiador de bolsas de residência no país.

O financiamento contempla 110 especialidades, áreas de atuação e anos adicionais e tem como objetivo fortalecer a formação de especialistas e ampliar a assistência à população, especialmente em regiões consideradas prioritárias. A iniciativa integra ações como o Agora Tem Especialistas, programa voltado à ampliação do acesso à saúde especializada no Sistema Único de Saúde (SUS).

A ampliação é resultado da seleção de programas de residência médica e de residência em área profissional da saúde, no âmbito do Pró-Residências, que reúne o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas e o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde.

Tipos de bolsas

Do total de auxílios concedidos, 2.483 são destinados à Residência Médica, distribuídos em 1.130 programas, abrangendo 110 especialidades, áreas de atuação e anos adicionais.

Já as residências em área profissional da saúde contarão com 1.000 novas bolsas, em 169 programas, que envolvem 27 áreas de especialização. Desses, 60 programas estão localizados em estados da Amazônia Legal, somando 389 bolsas.

O Pró-Residências leva em consideração as demandas do SUS, estimulando a formação de especialistas em regiões prioritárias do país. As residências em saúde são consideradas o padrão de excelência da pós-graduação na área e têm papel estratégico na organização e no fortalecimento do sistema público de saúde.

O cadastro dos residentes contemplados deverá ser feito pelos coordenadores das Comissões de Residência Médica (COREME) e das Comissões de Residência em Área Profissional da Saúde (COREMU) no Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências (SIG-Residências), a partir de fevereiro de 2026.

O gerenciamento das bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde é realizado integralmente por meio do SIG-Residências.

