Governo define nova data do 'Enem dos concursos'; veja quando será

Prova foi adiada após as enchentes no Rio Grande do Sul

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 09:02

Concurso Público Crédito: Adenilson Nunes/Secom GovBA

O Ministério da Gestão anunciou, nesta quinta-feira (23), a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado (CNPU): dia 18 de agosto.

A prova, que ficou conhecida como 'Enem dos concursos', foi adiada após as enchentes no Rio Grande do Sul e vão acontecer em 228 cidades do país.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no "Enem dos concursos".

As provas já estavam sendo distribuídas e 65% delas já tinham chegado às cidades de aplicação quando houve o anúncio do adiamento.

O processo seletivo oferta 6.640 vagas para 21 órgãos públicos em todos os estados do Brasil com salários que vão de R$ 4.407,90 até R$ 22.921,70.

No turno da manhã, os candidatos realizarão as provas de conhecimentos gerais (nível superior) ou Língua Portuguesa (nível médio) e a prova discursiva (nível superior) ou de redação (nível médio). No turno da tarde, os candidatos realizarão as provas de conhecimentos específicos (nível superior) ou Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira (nível médio). Confira o esquema abaixo:

Turno matutino

Língua Portuguesa e Redação (nível intermediário) – 20 questões

Conhecimentos Gerais e Discursiva (nível superior) – 20 questões

→ Horários

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início das provas: 9h

Término das provas: 11h30

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira (nível intermediário) – 40 questões

Conhecimentos Específicos (nível superior) – 50 questões

→ Horários

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início das provas: 14h30

Término das provas: 17h30* / 18h

Duração da prova: 3h30