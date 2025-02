MUDANÇAS

Governo deve liberar FGTS para quem usou saque-aniversário

Anúncio oficial deve ser feito ainda hoje; veja o que se sabe

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 13:04

App do FGTS Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça-feira (25) com representantes de centrais sindicais para discutir uma medida provisória (MP) que visa liberar o saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos. Atualmente, quem optou por essa modalidade não pode sacar o saldo remanescente em caso de demissão sem justa causa, ao contrário dos trabalhadores que não aderiram ao saque-aniversário. >

O saque-aniversário, criado em 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro, permite que o trabalhador retire uma parte do dinheiro do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. No entanto, em troca, ele perde o direito de sacar o saldo integral em caso de demissão, a menos que aguarde dois anos para retornar ao modelo tradicional, conhecido como saque-rescisão.>

A proposta do governo é alterar essa regra, permitindo que trabalhadores demitidos sem justa causa possam resgatar o saldo do FGTS, mesmo que tenham aderido ao saque-aniversário. A MP deve ser anunciada ainda hoje, mas detalhes como a data de publicação e o alcance da medida ainda estão sendo definidos.>

A expectativa é que a medida beneficie principalmente quem foi demitido nos últimos dois anos, até a data de edição da MP. Trabalhadores que já retornaram ao mercado formal após a demissão também poderão sacar o saldo retido no momento em que foram demitidos, mas não os valores depositados pelo novo empregador.>

Uma das questões em aberto é como a medida afetará quem fez empréstimos usando o FGTS como garantia, por meio da antecipação do saque-aniversário. Nesses casos, o valor comprometido com o empréstimo não está disponível para saque, e o governo estuda alternativas, como permitir que o trabalhador quite a dívida de uma vez ou migre para o novo crédito consignado do eSocial, que promete juros mais baixos.>

O impacto econômico da medida é significativo. Técnicos estimam que a liberação dos recursos pode injetar R$ 12 bilhões na economia. No entanto, o setor da construção civil expressa preocupação, já que os recursos do FGTS são usados para financiar o setor habitacional. A possível redução do saldo do Fundo poderia afetar os financiamentos da casa própria.>