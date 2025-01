FIQUE LIGADO

Governo emite comunicado para todos os idosos acima de 60 anos

Mensagem trata sobre Carteira do Idoso

O governo federal divulgou um comunicado na segunda-feira (27) sobre a Carteira do Idoso, um documento essencial que visa facilitar o acesso de pessoas com 60 anos ou mais a uma variedade de serviços que estão disponíveis para essa faixa etária. >

A Carteira do Idoso é especialmente voltada para aqueles que não conseguem comprovar renda ou que possuem uma renda mensal inferior a dois salários mínimos. Ela oferece a possibilidade de usufruir de tarifas reduzidas em serviços essenciais, com destaque para o transporte e eventos culturais.>

Como conseguir a Carteira do Idoso?

Para solicitar a Carteira do Idoso, o interessado deve estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A renda mensal precisa estar dentro do limite estabelecido para garantir a elegibilidade para os benefícios. Após o cadastro, o idoso ou seu representante deve comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou à prefeitura da sua cidade, com os documentos pessoais em mãos. Mais detalhes podem ser encontrados no site do CadÚnico.>