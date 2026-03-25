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Governo propõe mínimo de R$ 10 por corrida em apps e pagamento integral por cada entrega

Relatório também prevê pagamento integral em entregas agrupadas e adicional por quilômetro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:39

PL que implantar valor mínimo para corridas Crédito: Reprodução

O governo federal apresentou uma proposta que pode mudar a forma de remuneração de motoristas e entregadores por aplicativo no Brasil. Um grupo de trabalho criado para discutir a regulamentação da categoria sugeriu o pagamento mínimo de R$ 10 por corrida, além de um adicional de R$ 2,50 por quilômetro em viagens que ultrapassem 4 km. As informações são do g1. 

Outro ponto central do relatório é a mudança nas chamadas entregas agrupadas — quando um mesmo trabalhador realiza múltiplas entregas em um único trajeto. A proposta defende que o pagamento seja feito de forma integral por cada pedido entregue, prática que contraria o modelo atual adotado por plataformas digitais, que costumam reduzir custos com esse tipo de operação.

As entregas em rota compartilhada são amplamente utilizadas pelas empresas para otimizar a logística, mas estão entre as principais queixas de entregadores, que alegam prejuízo na remuneração.

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores

Entregador do Ifood por Divulgação
Entregador do Ifood por Rovena Rosa/Agência Brasil
Ifood por Divulgação
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Entregador do Ifood por Divulgação

O documento foi construído por um grupo que reúne representantes da categoria e integrantes de sete ministérios do governo federal. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e busca apresentar alternativas ao modelo atual de trabalho por aplicativos.

“Eu diria para você que hoje é um dia histórico, porque pela primeira vez no Brasil os trabalhadores por aplicativo, motoristas de Uber, estão sendo enxergados e tirados da invisibilidade”, afirmou o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL-SP).

O parecer também aponta que o valor mínimo sugerido atende a uma demanda antiga dos trabalhadores, enquanto o adicional por quilômetro “aprimora a justiça remuneratória”.

“Essas mentiras que levam desinformação para a sociedade, que dizem que quando estamos defendendo ganho para os motoristas estamos defendo a taxa, essas mentiras servem às plataformas. Apesar do ambiente de fake news, envenenar o debate público, nosso governo vai permanecer firme ao lado dos trabalhadores”, afirmou Boulos.

O caso foi registrado por um grupo de trabalho do governo federal e segue em tramitação na Câmara dos Deputados.

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Tags:

Motorista App Projeto de lei Entregador

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