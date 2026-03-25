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Jovem foi morta a facadas por namorado em apartamento após pedir para ver celular dele

Crime ocorreu após discussão por ciúmes; suspeito confessou em vídeo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:48

Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme
Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme Crédito: Reprodução

O feminicídio da jovem Raiane Maria Santos, 21 anos, aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes em Goiânia. A vítima foi morta a facadas dentro do imóvel onde vivia com o namorado, André Lucas da Silva Ribeiro, 28. Segundo a investigação, momentos antes do crime, a vítima teria pedido para ver o celular do companheiro, o que deu início à briga. As informações são do g1.

A Polícia Civil aponta que o relacionamento era marcado por discussões frequentes. Um amigo do casal, que também morava no local, relatou que ouviu a discussão, mas inicialmente não desconfiou da gravidade da situação. A testemunha chegou a escutar o barulho de algo caindo no chão e, quando foi conferir, encontrou Raiane desacordada e ensanguentada.

Jovem foi morta pelo namorado após briga por ciúme:

Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme por Reprodução
Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme por Reprodução
Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme por Reprodução
Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme por Reprodução
Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme por Reprodução
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Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme por Reprodução

A vítima foi encontrada já sem reação. O suspeito chegou a gravar um vídeo para a própria mãe confessando o crime logo após o ataque. André Lucas foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia no sábado (21). Ele foi representado pela Defensoria Pública de Goiás, que informou ter cumprido seu papel legal e constitucional, mas não se manifestou sobre o caso.

Até a última atualização, a defesa dele não havia sido localizada. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Goiás, que investiga o crime como feminicídio.

Mãe soube de morte em ligação

A técnica em enfermagem Alessandra Silva relembrou o momento em que recebeu a notícia da morte da filha, Raiane. “Achei que era um trote". André foi preso na última sexta-feira (20) e o caso é investigado pela Polícia Civil de Goiânia como feminicídio. Alessandra contou que não imaginava receber a notícia do crime, principalmente da forma como ocorreu. Foram os profissionais do Instituto Médico Legal (IML) que ligaram para que ela comparecesse ao IML e reconhecesse o corpo de Raiane.

“Eu recebi uma ligação do IML solicitando que eu comparecesse para reconhecer o corpo, porque ela havia sido assassinada. Eu não acreditei e achei que era um trote. Jamais imaginava que isso pudesse estar acontecendo”, relatou. Ainda segundo a mãe da jovem, o relacionamento entre o casal era recente. Ela conta que a filha estava namorando havia cerca de três meses e, há 15 dias, se mudou para Goiânia para trabalhar com ele.

"Eles tinham brigas corriqueiras, muitas vezes por ciúmes”, relatou. “A Raiane se envolveu com o André e foi tentar a vida com ele em Goiânia. Ela decidiu ir, já tinha 21 anos, tinha a profissão dela, a autonomia, e foi tentar a vida com ele lá”, contou em entrevista à TV Integração.

A mudança para outro estado aconteceu há poucos dias. No entanto, Alessandra acreditava que a filha já mostrava sinais de querer voltar para casa. “Anteriormente, ela me enviou um vídeo. Tudo indica que tentou vir embora, mas foi impedida”, completou. O sepultamento de Raiane, ocorreu no último domingo (22), em Pará de Minas, em Minas Gerais, e foi marcado por comoção, homenagens e indignação. Amigos e familiares se reuniram para se despedir e exigir respostas.

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Tags:

Crime Feminicídio Raiane Maria Santos Pediu Para ver Celular

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