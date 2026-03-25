TRAGÉDIA

Casal cai de 9º andar de condomínio durante briga; homem esfaqueou vizinhos que tentaram intervir

Confusão começou dentro de apartamento e terminou na área comum do prédio

Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:12

Homem teria esfaqueado vizinhos e jogado esposa de prédio Crédito: Reprodução

Um episódio de violência extrema terminou com duas mortes e ao menos três pessoas feridas na noite desta terça-feira (24), em Aracaju. De acordo com informações iniciais, um homem identificado com Washington Luís da Silva Matos agrediu e matou a companheira, Ane Jaqueline Costa Santos Matos, após uma discussão entre os dois e ainda esfaqueou três vizinhos que tentaram intervir na situação ao ouvirem a briga.

O caso foi registrado no 9º andar de um condomínio residencial da capital sergipana, onde toda a confusão foi registrada. A ocorrência teve início durante uma discussão entre o casal. No meio do conflito, uma vizinha tentou intervir para proteger a mulher e acabou sendo esfaqueada. Na sequência, o homem também atacou outras duas pessoas que tentavam conter a situação.

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Ao g1, a PM informou confirmou a confusão e detalhou que vizinhos tentaram entrar no imóvel para intervir na discussão e foram atingidos por golpes de faca. Eles deixaram o local para buscar socorro. Após a saída dos moradores feridos, o casal caiu na área comum do condomínio. Oficialmente, não há confirmação do que provocou a queda.

No entanto, além da denúncia de moradores sobre a briga, levantamentos iniciais apontam que o homem tinha histórico de alcoolismo e já havia sido denunciado por violência doméstica em 2021, ainda segundo o g1As vítimas feridas foram socorridas para unidades de saúde. Uma mulher, de 57 anos, deu entrada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), passou por cirurgia e apresenta quadro estável, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES).