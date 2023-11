Gramado de estádio de futebol fica coberto pela água após temporal

As fortes chuvas que caíram no Rio do Sul, em Santa Catarina, conseguiu alagar até o Estádio Municipal Alfredo João Krieck, que teve o gramado todo tomado pela água.



A cidade, que fica no Vale do Itajaí, foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que castigaram o estado nos últimos dias. A estrutura, que ficou completamente comprometida, é propriedade do Santa Catarina Clube, que disputa a Série B.



Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível ver pessoas nadando no entorno do estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul. Em outras imagens, o estádio completamente tomado pela água quase não é visto na foto.