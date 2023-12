Grupos de 'carreta furacão' promovem briga generalizada em avenida de MG

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, dois grupos fantasiados de “carreta furacão” iniciam uma briga generalizada em frente a um posto de gasolina na Avenida Presidente Vargas, em Pará de Minas (MG), uma cidade que fica localizada a cerca de 84 quilômetros da capital do estado. Nas imagens, é possível ver o momento em que uma das “carreta furacão” se encontra com a outra apresentação, que acontecia em meio à avenida. Após uma confraternização pacífica entre os membros, é possível ver uma das pessoas vestida de um personagem fictício agredindo outro indivíduo.

O homem passa a levantar os braços para tirar satisfação com o outro sujeito, que tira a máscara para agredi-lo com ela. Depois desse conflito inicial, todos os membros passam a se envolver em uma briga generalizada que viralizou devido ao quão inusitado foi tal fato.

No vídeo, é possível ver várias pessoas caindo no chão durante o confronto e um indivíduo, que segura o que parece ser um bastão no meio do desentendimento.