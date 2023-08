Hacker diz que Bolsonaro lhe assegurou indulto caso fosse preso por tentar invadir urnas

Em depoimento à CPI dos Atos Golpistas nesta quinta-feira (17), o hacker Walter Delgatti Neto que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assegurou que concederia um indulto, caso fosse preso ou condenado por tentar invadir urnas eletrônicas.



A promessa teria sido feita durante reunião no Palácio da Alvorada, próximo às eleições do ano passado. O encontro teria sido intermediado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).



"Apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli, de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. Ele queria que eu autenticasse... autenticasse a lisura das eleições, das urnas. E por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. [...] Lembrando que eu estava desemparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles."