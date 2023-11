Haddad destaca 'ineditismo' do Desenrola e diz que 7 milhões de brasileiros quitaram dívidas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal estava preocupado com o "ineditismo" do programa Desenrola Brasil, de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas. Segundo o ministro, até o momento, foram 7 milhões de brasileiros que conseguiram quitar as dívidas a partir do programa.



"Todos nós estamos muito preocupados com o ineditismo, nunca tinha sido tentado nada parecido", declarou o ministro ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de Conversa com o Presidente, nesta terça-feira, 21. "Foi uma ousadia do presidente Lula ter colocado no programa de governo e não se tinha tecnologia, ela foi desenvolvida ao longo do primeiro semestre."